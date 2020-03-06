إصابة نائب بالبرلمان الفرنسي بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية في ​فرنسا​، عن إصابة نائب عن حزب "الجمهوريين" وموظف بالبرلمان ب​فيروس كورونا​ فيما يشتبه بإصابة ثالثة. وحذر الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ من أن بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" وسط ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 7 والإصابات الى 423 بعد تسجيل 138 حالة جديدة الخميس.​​​​​​​

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