مصدر لـ"واس" ندّد بإدخال إيران سعوديين بدون وضع ختم على جوازاتهم: لعدم السفر إلى إيران نهائيا

ندّد مصدر سعودي مسؤول لـ"وكالة الأنباء ​السعودية​ - واس"، بـ"سلوك ​إيران​ غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديّين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (covid-19)، ممّا يحمّلها المسؤوليّة المباشرة في التسبّب بتفشّي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحّي يهدّد سلامة البشريّة، ويعدّ تقويضًا للجهود الدوليّة لمكافحة فيروس "كورونا"، ويشكّل خطرًا على العالم أجمع".

وحثّ جميع المواطنين السعوديّين الّذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بـ"الإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني المخصّص للبلاغات الخاصّة بوزارة الصحة، لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها"، كما حثّ المواطنين الّذين يزورون إيران حاليًّا بـ"الإفصاح عن ذلك فور وصولهم للسعودية".

وأكّد المصدر المسؤول أنّه "سيتمّ استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذيّة، في حال بادروا إلى ذلك في مدّة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان"، لافتًا إلى أنّ "الدولة حريصة كلّ الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الّذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينصّ عليها النظام ضدّهم، كما أنّ الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الّذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع".

كما شدّد على المواطنين بـ"عدم السفر إلى إيران نهائيًّا"، مؤكّدًا أنّه "سيتمّ اتخاذ إجراءات نظاميّة مشدّدة بحقّ أيّ مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن"، مطالبًا إيران بـ"الإفصاح عن هويات المواطنين السعوديّين الّذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من شباط الماضي". وحمّل ​السلطات الإيرانية​ "المسؤوليّة كاملة لكلّ شخص منهم انتقل إليه المرض خلال تواجده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك"، منوّهًا إلى أنّ "استمرار ​النظام الإيراني​ في تكتمه على هوية المواطنين السعوديين الزائرين إيران سرًّا، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعيّة، يهدّد ​الصحة العامة​ ليس في السعودية فحسب بل في العالم بأسره".