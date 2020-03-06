الاتفاق التركي الروسي حول وقف إطلاق النار في إدلب يدخل حيز التنفيذ

دخل الاتفاق التركي الروسي حول وقف ​إطلاق النار​ في ​محافظة إدلب​ بشمال غرب ​سوريا​ حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة (22,00 ت غ). وبحسب ​المرصد السوري لحقوق الانسان​، قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ، كان القصف لا يزال متواصلا في المنطقة. في وقت أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن مقتل جنديان تركيان بنيران قوات ​النظام السوري​. إضغط للمزيد

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