درغام ردا على حبيش: يبدو أن الكذب صفة تلازم بعض الزملاء وتاريخك يشهد

رد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​ على عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​هادي حبيش​، مؤكداً أنه "على ما يبدو أن الكذب صفة تلازم بعض الزملاء وتاريخك السياسي يشهد على ذلك".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أوضح درغام "انني افتخر بأنني أسعى لانشاء جامعة لكل أهالي عكار ولطلاب الدريب واكروم و​وادي خالد​، والجومة، ​السنة​ قبل المسيحيين."، قائلاً "صار الوقت تعرف انك مكشوف".