رد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام على عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، مؤكداً أنه "على ما يبدو أن الكذب صفة تلازم بعض الزملاء وتاريخك السياسي يشهد على ذلك".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أوضح درغام "انني افتخر بأنني أسعى لانشاء جامعة لكل أهالي عكار ولطلاب الدريب واكروم ووادي خالد، والجومة، السنة قبل المسيحيين."، قائلاً "صار الوقت تعرف انك مكشوف".
كانت هذه تفاصيل خبر درغام ردا على حبيش: يبدو أن الكذب صفة تلازم بعض الزملاء وتاريخك يشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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