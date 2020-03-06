رد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش على كلام عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام عن وصفه بالبلطجي أثناء مقابلة تلفزيونية، واعتبر حبيش أنه "يتشرف بالبلطجية دفاعاً عن المظلومين من ابناء عكار".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار حبيش إلى أن "البلطجي الحقيقي هو من عرقل الجامعة اللبنانية في عكار، ومن صوت في مجلس النواب ضد تامين ال 100 مليون دولار لأوتوستراد عكار".
ولفت إلى أن "البلطجي الحقيقي من يشتم يوميا امامي وامام الناس زميله في التيار الوطني الحر لكي يبيض وجهه معي و مع فريقي واذا اردت ان استمر في سرد بلطجيتك فانا بانتظارك".
كانت هذه تفاصيل خبر حبيش ردا على درغام: أتشرف ان أكون بلطجي دفاعا عن مظلومي عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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