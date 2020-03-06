حبيش ردا على درغام: أتشرف ان أكون بلطجي دفاعا عن مظلومي عكار

رد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​هادي حبيش​ على كلام عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب اسعد درغام عن وصفه بالبلطجي أثناء ​مقابلة​ تلفزيونية، واعتبر حبيش أنه "يتشرف بالبلطجية دفاعاً عن المظلومين من ابناء عكار".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار حبيش إلى أن "البلطجي الحقيقي هو من عرقل ​الجامعة اللبنانية​ في عكار، ومن صوت في ​مجلس النواب​ ضد تامين ال 100 مليون ​دولار​ لأوتوستراد عكار".

ولفت إلى أن "البلطجي الحقيقي من يشتم يوميا امامي وامام الناس زميله في ​التيار الوطني الحر​ لكي يبيض وجهه معي و مع فريقي واذا اردت ان استمر في سرد بلطجيتك فانا بانتظارك".