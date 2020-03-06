أبو فاعور: لسنا مع إجراءات غير مدروسة تؤدي الى مزيد من الانهيار المالي و الاقتصادي

شدد عضو "​كتلة اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل ابو فاعور​ في تصريح "على أننا لسنا من المعجبين بنموذج الاقتصادي ال​لبنان​ي التاريخي، بل من اشد المعارضين التاريخيين له، لكننا لسنا مع إجراءات غير مدروسة منتقاة قد تؤدي الى مزيد من الانهيار ​المال​ي والاقتصادي وضياع حقوق المواطنين والمودعين، ولا مع تقاذف كرة اللهب وتبادل المسؤوليات، بل مع الإصلاح الحقيقي المدروس والإجراءات القضائية العادلة في حق كل من تجرأ على المال العام"، معتبرا أنه "يبدو ان البعض يجد في الامر فرصة لتحويل لبنان الى نموذج للقطيعة مع ​العالم​ برمته".

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