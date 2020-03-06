قتيل نتيجة إشكال تطور الى إطلاق نار في حي السلم

وقع اشكال في منطقة ​حي الجامعة​ في ​حي السلم​، قرب مجمع الرضا بين شخص يدعى ض - ح وبين شخص من ​آل المقداد​، حيث أقدم الاول على ​إطلاق النار​ على الثاني ما ادى الى مقتله. إضغط للمزيد

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