الكونغرس يوافق على صرف 8,3 مليارات دولار لمواجهة كورونا

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واشنطن: وافق الكونغرس الأميركي الخميس على خطة طارئة لصرف 8,3 مليارات دولار بهدف تمويل حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد في وقت تتزايد الإصابات به في الولايات المتحدة.

وصوّت مجلس الشيوخ بشبه إجماع (96 صوتا مؤيدا وصوت واحد رافض) لصالح هذا التمويل الاستثنائي الذي جرى التوافق بشأنه مسبقاً بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين. وجرى التصويت عليه الاربعاء في مجلس النواب.

وتهدف الخطة إلى تحسين "استعداد" السلطات العامة لمواجهة الوباء و"تصديها" له، وفق السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي رحّب ايضاً بالنص الذي جرى تحضيره والاتفاق بشأنه "في تسعة أيام".

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وسيخصص جزء من هذا المبلغ لتمويل الأبحاث وتطوير اللقاحات.

واصيب في الولايات المتحدة أكثر من 180 شخصا ب"كوفيد-19"، فيما توفي 11 آخرون، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الخميس استناداً إلى بيانات رسمية.



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