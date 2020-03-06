"صحة البرلمان" تناقش مشروع قانون "المهن الطبية" لحل مشكلة التمريض

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، وأكثر من 60 نائبا آخرين.

وقال الدكتور مكرم رضوان، مقدم مشروع القانون، إن هذا القانون مهم جدا ويعالج مشكلة فى منتهى الخطورة، وهي عزوف التمريض والفنيين عن العمل بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى بوزارة الصحة، مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية، لأن الكادر ساوى فى المرتب بينهم وبين من يعمل فى وحدة صحية بجوار منزله.

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وتابع رضوان: "بعد غلاء الأسعار وتطبيق الحد الأدنى للأجور 2000 جنيها، لم يعد الكادر للمهن الطبية مجزى لهم ، بل على العكس يضر بالكثير منهم، فلابد من إيجاد حلول لمشكلة التمريض وباقى التخصصات فى المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الأمانة، والمستشفيات التعليمية، وتلك المستشفيات تقدم أكثر من 90% من الخدمة الطبية الثلاثية، وأكثر من 50% من الخدمة الطبية الثنائية، لذلك هناك حاجة لزيادة عدد التمريض وفنيين الأشعة والمعامل فى تلك المستشفيات وسد نسبة العجز".

وأوضح أن المشكلات التى يعانون منها، تشمل، العمل 8 ساعات متواصلة فى تخصصات مرهقة مثل العناية والعمليات والتخدير وغيره، وعدد أقل من المطلوب لحجم العمل، وأغلبهم من قرى ومدن بعيدة ويتكبدون مشقة كبيرة فى السفر وصرف أكثر من نصف مرتباتهم فى السفر، إضافة إلى إضاعة كثير من الوقت، حيث بعضهم يخرج للعمل فجرا ويعود بعد المغرب، والتمريض الجدد يرفضون بشدة التكليف فى تلك المستشفيات، وهو مايسبب عجز دائم، وهناك حالات صعبة جدا تحتاج الانتقال من تلك المستشفيات، ولكن بقاء العجز يقف حائلا، وبقاء الوضع هكذا يؤثر بالسلب على روح التمريض فى تلك المستشفيات ويقتل الروح فى التمريض الجدد.