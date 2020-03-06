شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى ينتخب أحمد أبو هشيمة نائبا لرئيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري من اتمام إجراءات انتخاب نائب لرئيس الحزب، وقد فاز بهذا المنصب رجل الأعمال المعروف المهندس أحمد أبو هشيمة، وتم إخطار لجنة شئون الأحزاب رسميا بنتيجة هذا الانتخاب، وبهذا يكون أحمد ابو هشيمة أول نائب رئيس منتخب لهذا الحزب منذ إنشائه في عام 2012.

وفي أول تعليق من رئيس الحزب المهندس حازم عمر على تلك الخطوة، قال إن المهندس أحمد أبو هشيمة قيادة ممتازة ولديه رؤية بناءة ونظرته المستقبلية للحياة السياسية في مصر، تتطابق مع أهداف الحزب، وأن انضمام أبو هشيمة للهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري وانتخابه نائبا للرئيس جاء انعكاسا لرغبات حميدة من قواعد وقيادات الحزب، وذلك لما لأبو هشيمة من سجل حافل بمساهمات وطنية كبيرة في برامج التنمية وتمكين الشباب وخلق فرص العمل لهم.

وأكد حازم عمر بأنه يري أن فوز أبو هشيمة بانتخابه نائبا لرئيس الحزب، هو بالتأكيد إضافة قوية ستسهم في توسيع القاعدة الشبابية بشكل أفضل وستجعل حزب الشعب الجمهوري يقينًا هو الأقرب لتوجهات الشباب وقناعاتهم وأهدافهم.

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واختتم حازم عمر تصريحاته بتهنئة المهندس ابو هشيمة علي حصوله على ثقة الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري وقياداته وقواعده، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير لمصر وللمصريين.

كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أعلن في فيديو المشاركة في الحياة السياسية، وانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري، معربا عن أمله في المساهمة الفعالة من خلال خلق كيان حزبي يتحمل المسؤولية ويجمع الشباب والأصوات الوطنية والمعارضة .