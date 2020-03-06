شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان" تشيد بإنجازات أمانة العلاقات الخارجية لحزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، النائب طارق رضوان، بإنجازات أمانة العلاقات الخارجية داخل حزب مستقبل وطن.

وقال رضوان: “إذا كنا نتحدث عن الدبلوماسية الحزبية فإن حزب مستقبل وطن يترأس رأس الحربة على المستوى الحزبى وعلى مستوى مجلس النواب في هذا الأمر”.

جاء ذلك خلال الملتقى الدبلوماسي الرابع، لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، حول دور الدبلوماسية الحزبية في إثراء الحياة السياسية، وبحضورالدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والدكتور كريم درويش، الأمين العام المساعد للحزب، وعصام هلال أمين التنظيم المركزية للحزب، والنائب طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، والنائب طارق رضوان، عضو الأمانة المركزية للحزب، وعدد من قيادات الحزب.

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وأرجع "رضوان"، سبب تفوق حزب مستقبل وطن على غيره من الأحزاب إلى ترأس أعضاء الحزب لأغلب اللجان الخاصة بالعلاقات الخارجية.

وتابع رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان: “شعرت اليوم أن هناك حزب على أرض الواقع على مستوى التنظيم العملي والمؤسسي”.