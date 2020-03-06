شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم فعاليات وأنشطة خدمية فى المحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، واستكمالًا لدوره الخدمى، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، ودعم الطبقات البسيطة، من خلال إطلاق العديد من الأنشطة التنموية فى قرى ومحافظات مختلفة.

نظم حزب مستقبل وطن قافلة طبية للعيون لمدة يومين في مركز سيدى سالم تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات.

وقال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيرى للحزب بالمحافظة، إن القافلة استمرت لمدة يومين الأول فى قرية الورق والثانى فى قرية منشأة عباس، موضحا أنه تم الكشف على 1200 حالة من أبناء القريتين والقرى المجاورة لهما بإشراف العمدة محمد زكريا شتا أمين الحزب بمركز سيدي سالم، وبحضور ياسر عبد الحافظ أمين التنظيم بسيدى سالم وكبار العائلات وعمد ومشايخ القريتين.

وأشار أمين العمل الجماهيري بالمحافظة إلى أنه تم عمل نظارات طبية لمائتي حالة وتحويل ما يقرب من 150 حالة للعلاج بالمستشفيات المتخصصة، ومن جانبهم أعرب أهالي قريتي الورق ومنشأة عباس عن سعادتهم البالغة بالقافلة الطبية للعيون بمركز سيدي سالم، خاصة أنها أول قافلة للعيون تدخل القريتين وقدموا الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته الوطنية للمشاركة المجتمعية المستمرة وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين فى شتى المجالات.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالصحة العامة لتحقيق التقدم والتنمية.