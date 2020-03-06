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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم فعاليات وأنشطة خدمية فى المحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، واستكمالًا لدوره الخدمى، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، ودعم الطبقات البسيطة، من خلال إطلاق العديد من الأنشطة التنموية فى قرى ومحافظات مختلفة.
في محافظة كفر الشيخ
نظم حزب مستقبل وطن قافلة طبية للعيون لمدة يومين في مركز سيدى سالم تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات.
وقال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيرى للحزب بالمحافظة، إن القافلة استمرت لمدة يومين الأول فى قرية الورق والثانى فى قرية منشأة عباس، موضحا أنه تم الكشف على 1200 حالة من أبناء القريتين والقرى المجاورة لهما بإشراف العمدة محمد زكريا شتا أمين الحزب بمركز سيدي سالم، وبحضور ياسر عبد الحافظ أمين التنظيم بسيدى سالم وكبار العائلات وعمد ومشايخ القريتين.
وأشار أمين العمل الجماهيري بالمحافظة إلى أنه تم عمل نظارات طبية لمائتي حالة وتحويل ما يقرب من 150 حالة للعلاج بالمستشفيات المتخصصة، ومن جانبهم أعرب أهالي قريتي الورق ومنشأة عباس عن سعادتهم البالغة بالقافلة الطبية للعيون بمركز سيدي سالم، خاصة أنها أول قافلة للعيون تدخل القريتين وقدموا الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته الوطنية للمشاركة المجتمعية المستمرة وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين فى شتى المجالات.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالصحة العامة لتحقيق التقدم والتنمية.
فى محافظة المنيا
افتتح حزب مستقبل وطن معرضا لبيع المستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة، لمحاربة الغلاء، تحت شعار "بيت العيلة" في مركز أبو قرقاص، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة.
وأقيم المعرض بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا بتنظيم من أمانة الشباب، تحت إشراف إيهاب حمزة زكي أمين المركز، ووائل محمد أمين الشباب بالمركز.
وضم المعرض جميع مستلزمات الأسرة من مفروشات وملابس ومستلزمات المنزل وكل ما يخص الأسرة بأسعار مخفضة، ولاقى إقبالا كبيرا من المواطنين.
وأكد إيهاب حمزة زكي، أمين المركز، أن هذا المعرض يأتي تنفيذا لخطة الحزب في تقديم الخدمات إلى المواطنين ومحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وفي محافظة دمياط
نظم حزب مستقبل وطن قافلة طبية شاملة مجانية لجميع التخصصات، لأهالي المدينة، وكان ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وحزب مستقبل وطن بدمياط، وذلك يومى الأربعاء والخميس بالمركز الطبي بمساكن الستين، وتأتى هذه القوافل فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن؛ وتوجيهات الأمانة العامة في مساندت الحكومة لسد احتياجات المواطنين، ورفع المعاناة وتخفيف الأعباء على الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل والأشد فقرا.
فى محافظة الجيزة
وتدخلت أمانة الحزب بمدينة الوراق بمحافظة الجيزة فى تسليم الكتب الدراسية لتلاميذ مدرسة جزيرة محمد الابتدائية. وقال سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، إن جهود أمانة الحزب بالوراق فى المشاركة المجتمعية تأتي فى إطار استراتيجية الحزب وتوجيهات عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة.
وأوضح "طه" أن الوحدة الحزبية بجزيرة محمد تقدمت لأمانة قسم الوراق بطلب للتدخل في تسليم الكتب المدرسية لطلبة مدرسة جزيرة محمد الابتدائية، وتم التواصل مع الدكتور محمد عباس رئيس مجلس الأمناء وتم الاجتماع مع فريدة ثروت مديرة المدرسة وتم الاتفاق على تسليم الكتب المدرسية للاميذ الصف الأول الابتدائى، وسيتم تسليم باقي السنوات يوم الأحد المقبل.
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