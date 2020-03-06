شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب أمام "إفريقية النواب" الاثنين لبحث التعاون مع الأشقاء الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان،إجتماعاً يوم الأثنين القادم، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاستعراض خطة الوزارة الفترة القادمة فى الشأن الافريقي وسبل التعاون الرياضي مع الاشقاء.

ويأتي لقاء أفريقية النواب، مع وزير الشباب والرياضة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء من جانب، بالتوازي مع لقاء سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب أخر.

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وكانت اللجنة قد استقبلت عدد من الوزراء، أخرهم وزير الهجرة نبيلة مكرم والتي أكدت ضرورة استخدام كافة أدوات "القوة الناعمة" المصرية فى دول القارة الإفريقية، مشيرة إلي أنها يصدد إطلاق مبادرتين في إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات المصرية – الأفريقية، أولهما تتمثل في مبادرة "مصر تستطيع" التي تهدف إلي اجتذاب المستثمرين المصريين فى الخارج والداخل من أجل العمل فى إفريقيا.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكاله اللجنة، وفي أمانه السر النائب جمال صابر.