شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: مصر بها بنية تحتية قوية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة سابقًا وأستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، أن مصر بها بنية تحتية لمواجهة مرض كورونا ومثله من هذه الأمراض بشكل كبير.
جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.
وأشار تاج الدين إلى امتلاك مصر لأكبر مستشفى صدر في الوطن العربي، فضلا عن وجود مستشفى صدر ومستشفي حميات في كل محافظات مصر .
وقال تاج الدين إنه يتذكر في عام 2003 عندما ظهر فيروس سارس توجه إلى مستشفي حميات العباسية التي تم إنشائها في عام 1893 مؤكدا أن مصر بها بنية أساسية قوية يتم توظيفها في هذه الحالات.
وأكد وزير الصحة سابقًا وأستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، أن عدم اكتشاف حالة كورونا لا يعني ضعف الرقابة الصحية،وأشار تاج الدين إلى وجود فارق كبير بين المرض نفسه والعدوى، منوها بأن البعض يقلق من أن يصبح الفيروس وباء عالمي الأمر الذي يتسبب في تضرر الاقتصاد للعدد من الدول.
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