شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية مستقبل وطن": المرحلة المقبلة ستكون مختلفة على مستوى العمل الدبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت أمانة العلاقات الخارجية لحزب مستقبل وطن، فيلما تسجيليًا، حول إنجازات الأمانة بمناسبة مرور عام على تدشينها.

وقال النائب طارق الخولى أمين لجنة العلاقات الخارجية، إنه سعى لضم عناصر متميزة تستطيع تمثيل الحزب في المحافل الدولية، موضحًا أنه راعى في اختياره وجود كوادر لتمثيل الحزب فى المحافل الدبلوماسية، وأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماما عما قبلها على مستوى العمل الدبلوماسي.

وتابع: حرصت الأمانة على القيام بزيارات خارجية، ونظمت زيارة لدولة الصين والتواصل مع الحزب الشيوعى الصينى، كما شاركت في مؤتمر خارجي ضم خمسين حزبا حول العالم، وصوبت اهتمامها للقارة الأوروبية ونظمت زيارة رسمية إلى ألمانيا وعقدت لقاء مع مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالحزب الألماني، وبحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك، وحرصت على زيارة المقر الرئيسى لحزب الاستقلال المغربي في العاصمة المغربية بالرباط وعقدت لقاءات مع النواب والوزراء المغربيين".

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الدكتور كريم درويش لفوزه برئاسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

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جاء ذلك خلال الملتقى الدبلوماسي الرابع، لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، حول دور الدبلوماسية الحزبية في إثراء الحياة السياسية، بمشاركة المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، ونواب الحزاب، الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور كريم درويش، والنائب طارق رضوان والنائب طارق الخولي، وعصام هلال، أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب.

وأضاف القصبى خلال كلمته اليوم، أنه لا يوجد حزب غير ملم بالملفات الداخلية، سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو الاقتصاد، لكن الملف الخارجي تفرد به حزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أنه في الماضي كان علماء السياسة يقولون بأن

هناك فصل بين العلاقات الخارجية والداخلية، لكن الأمر اختلف في الوقت الحالي، حيث أصبح الملف الداخلي والخارجي، بينهما تكامل.