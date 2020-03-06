شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم احتفالية لتكريم المتميزين من ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة أسوان، احتفالية لتكريم صناع الإرادة والمتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة كلابشة بمركز نصر النوبة، وذلك في إطار الحزب بالاهتمام بهذه الشريحة الهامة في المجتمع المصري.

وحضر الاحتفالية، النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، وصابر حسين رئيس مدينة كلابشة نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأمين التنظيم، ولفيف من أمناء الأمانات النوعية على مستوى المحافظة، وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء المراكز والأقسام بالحزب ومساعدوهم.

وقال النائب حسن سيد خليل أن الحزب يحرص على مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان من أجل دمجهم في المجتمع، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة الكبيرة لاستثمار طاقات ذوي الإعاقة القوية في الارتقاء بالوطن.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة لإدارة شئون ذوي الإعاقة في جميع المحافظات، وسوف يتبع مجلس الوزراء مباشرة لكي يلبي كافة مطالب واحتياجات ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة.

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ومن جانبها، أضافت الدكتورة مرفت السمان أمين الإعاقة في حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ توليه المسئولية حتي يصبحوا شركاء فاعلين في الوطن المصري، وصدر في عهد الرئيس السيسي قانون رقم 10 لسنة 2018 والذي تتضمن مواده ولائحته التنفيذية حقوقا كثيرة لذوي الإعاقة في كافة المجالات.

وفي نفس السياق، أضاف أسامة عبد الستار- أمين الاستثمار بأمانة حزب مستقبل وطن في مركز نصر النوبة أن الاحتفالية تضمنت تكريم 58 شخصية من صناع الإرادة والمتميزين على مستوى محافظة أسوان وتقديم العديد من الهدايا العينية والشهادات التقديرية، وذلك بهدف تنمية قدرات ذوي الإعاقة وتشجعيهم على مواصلة الإبداع والكفاح حتى يرتقي المجتمع المصري بجهود كافة أبنائه.

وأوضح أننا سنبذل المزيد من الجهد لخلق البيئة الملائمة من أبنائنا ذوي الإعاقة وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم في كافة نواحي الحياة المختلفة.