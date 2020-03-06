شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العوامى وخليفة وعثمان والدسوقى فى انتخابات مؤسسة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، والتي أجريت اليوم الخميس، عن فوز كل إسماعيل العوامي وعبدالرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين، وفوز هشام حسن وتامر علي بعضوية مجلس إدارة الأهرام عن الاداريين وأحمد عثمان ومحمد جلال بعضوية مجلس الإدارة عن العمال.

كنا أسفرت عن فوز فاطمة الدسوقي ومحمد حماد بعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام عن الصحفيين، وعطيه الغريب ومحمد عبدالحميد بعضوية الجمعية العمومية عن الإداريين، وجمال عبيد ومحمد جمعة بعضوية مجلس الجمعية العمومية عن العمال.

وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام قد بدأت فرز أصوات الناخبين، في بعد غلق باب التصويت في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس في مؤسسة الأهرام، لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وتنافس في انتخابات لعضوية مجلس الإدارة 12 صحفياً علي مقعدين، و15 إداريا علي مقعدين و6 عمال علي مقعدين أيضا بمجلس الإدارة.

وبالنسبة لعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، تنافس 10 صحفيين علي مقعدين، و8 إداريين علي مقعدين و8 عمال علي مقعدين أيضاً.

ويذكر أن قطار انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، بدأ بإجراء الانتخابات بمؤسسة الأهرام.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

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تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي:

- مؤسسة الأهـرام: اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.