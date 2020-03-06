شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يكلف أحمد ناصر برئاسة اللجنة العليا لسياسات وشئون الشباب والرياضة والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف اللواء أحمد ناصر مصطفي كمال، رئيسًا للجنة العليا لسياسات وشئون الشباب والرياضة والثقافة، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار.

جدير بالذكر أن أحمد ناصر لديه تاريخ عريض في الرياضة كلاعب وإداري ومدرب وقيادة رياضية محلية وإقليمية وقارية وعالمية فهو حاليآ مسئول الرياضة الأفريقية وأحد قادة الرياضة فى العالم، والذى يشار إليهم بالبنان فى الإدارة الرياضية لأنه يجمع بين مهارات وخبرات وقدرات الإدارة الرياضية بمستوياتها المختلفة للرياضة.





شغل عده مناصب ومنها رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضة الافريقية (الاوكسا ) منذ اكتوبر 2015 وما زال، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للرياضة بجمهورية مصر العربية منذ يونيو 2018 ومازال، ومؤسس ورئيس الإتحاد المصري للترايثلون (الثلاثي) منذ عام 2009 ومازال، ورئيس الاتحاد الإفريقي للترايثلون (الثلاثي) منذ عام 2012 ومازال، ورئيس الاتحاد العربي للترايثلون (الثلاثي) منذ عام 2012 ومازال، وعضو المكتب التنفيذي ومسئول التطوير في العالم للاتحاد الدول للترايثلون (الثلاثي) منذ عام 2011 ومازال، ورئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث منذ عام 2005 ومازال، مستشار الاتحاد الدولي للترايثلون الثلاثي للتطوير للشرق الاوسط وأفريقيا2010 -2011 وغيرها.