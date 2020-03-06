شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة «المحور» تطلق خطة تطوير برامجي.. ومجدى الجلاد مستشاراً للمحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق شبكة قنوات المحور خطة تطوير برامجي جديدة، بهدف مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة الإعلام التليفزيوني، حسبما قال مصدر مسئول في القناة اليوم.

وأوضح المصدر أن إدارة المحطة تعمل في الفترة الحالية على إعادة هيكلة الخريطة البرامجية، وتطوير المحتوى فى كافة البرامج، بما يحقق الاستجابة المستهدفة لمتطلبات المشاهدين، وأهداف الدولة المصرية.

وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع احتفال «المحور» بمرور 19 سنة على تأسيسها، حيث تُعد أقدم شبكة محطات فضائية في مصر، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه صناعة الفضائيات في مصر والعالم العربي، تستدعي التجديد في الرؤى والمحتوى البرامجي، فضلاً عن تطوير الإمكانيات التقنية والفنية.

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وقال المصدر إن خطة التطوير تعتمد على إطلاق عدة برامج جديدة، والارتقاء بالمحتوى الذي تقدمه البرامج الحالية، مشيراً إلى أن هذا الهدف كان وراء الاستعانة بالكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد مشرفاً عاماً على التحرير والمحتوى البرامجي في المحطة، والذي أسهم منذ سنوات عدة في تأسيس القناة وإطلاق برنامج «90 دقيقة» في أول إطلالة له على المشاهدين.

وأكد المصدر أن الجلاد سيتولى وضع خطة تطوير المحتوى البرامجي، باعتباره مستشاراً إعلامياً غير متفرغ للشبكة، وذلك للاستفادة من خبراته الكبيرة ومكانته البارزة في صناعة الصحافة والإعلام التليفزيوني العربي.

وكان الدكتور حسن راتب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شبكة «المحور» قال في برنامج «90 دقيقة» منذ عدة أيام إن مجدي الجلاد هو إضافة كبيرة للمحطة، لمكانته البارزة في الصحافة والإعلام، ولما يملكه من رؤى وتجارب ناجحة، مشيراً إلى أن خطة التطوير ستبدأ بعودة برنامج «٤٨ ساعة» يومي الخميس والجمعة، وستقدمه الإعلامية أميرة بدر، ليكون إضافة مهمة لبرامج المحطة خلال المرحلة المقبلة.