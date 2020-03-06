لضيق الوقت.. "التعليم" تؤجل تنفيذ خطة إخلاء المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تأجيل تنفيذ خطة إخلاء المدارس السنوية نظرًا لضيق الوقت، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه نظرًا لضيق الوقت وحرصًا على استقرار العملية التعليمية تم تأجيل تنفيذ خطة الإخلاء التي كان من المقرر أن تنفذ "7 مارس" الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت البدء في تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس خلال الفترة من 7 مارس الجاري وحتى 19 من نفس الشهر، موضحة أنها تشمل جميع مدارس الجمهورية، بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ليس معنى إخلاء المدارس أن يتم منح الطلاب إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا في المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا ومنح الطلاب إجازة من الدراسة، مؤكدة أن الدراسة مستمرة حتى إشعار أخر ولا توجد أي نية لتأجيلها.