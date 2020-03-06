بالصور.. هطول أمطار في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار مصحوبة برياح متوسطة، دون وجود مشاكل في حركة السير على الطرق العامة والسريعة بنطاق المحافظة.
وأعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين رفع حالة الطوارئ في كل أنحاء المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.
وكلف المحافظ المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بمتابعة حالة الطقس مع رؤساء المراكز والمدن، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وحل المشاكل التي تواجه المواطنين بسبب موجة الطقس السيئ.
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