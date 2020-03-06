بالوجبات والسكن.. القوى العاملة تطرح فرص عمل برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد 2693 فرصة عمل خالية داخل البلاد، بالقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة، خلال شهر مارس الجاري.

وتواصلت وزارة القوى العاملة، مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة بالمدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات.

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وتضمنت فرص العمل المتاحة، مزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث يصل راتب بعض الوظائف إلى 6 آلاف جنيه.

وينشر "الخليج 365" بيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة لوزارة القوى العاملة على النحو التالي: