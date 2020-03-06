السماء تمطر ثلجًا.. "الحسوم" تضرب أحياء الإسكندرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
تساقطت الثلوج، مساء الخميس، على أحياء الإسكندرية، تصاحبها أمطار غزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع نوة "الحسوم".
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا ومقاطع فيديو تظهر لحظة تساقط الثلوج بكثافة في شوارع الإسكندرية، وسط درجات منخفضة.
وأعلنت شركة الصرف الصحي والأحياء رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ وتراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار السيولة المرورية.
وأعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية.
ووجه الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
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