قوات الأمن العراقية تحبط إطلاق أربعة صواريخ في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ)
أعلنت مصادر أمنية عراقية الخميس إحباط إطلاق أربعة صواريخ في العاصمة بغداد.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصادر إن صاروخا نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة وسقط في منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون ، دون أية خسائر .
وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت من إبطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق.
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