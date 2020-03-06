محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلابها، عارِ تماما من الصحة.
وأكدت جامعة الأزهر في بيان لها الخميس، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكليات القاهرة والأقاليم.
وأشارت الجامعة إلى أنها تواصل متابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، مؤكدا جاهزية مستشفياتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن حال ظهور أي إصابات.
ولفتت إلى أنها دشنت حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا بكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأهابت الجامعة، بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، تحري الدقة في نشر الأخبار التي تخصها، والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أنباء تثير القلق والفزع لدى الطلاب وأسرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأزهر تنفي ظهور حالات إصابة بكورونا بين صفوف الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.