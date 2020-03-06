جامعة الأزهر تنفي ظهور حالات إصابة بكورونا بين صفوف الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلابها، عارِ تماما من الصحة.

وأكدت جامعة الأزهر في بيان لها الخميس، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكليات القاهرة والأقاليم.

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وأشارت الجامعة إلى أنها تواصل متابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، مؤكدا جاهزية مستشفياتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن حال ظهور أي إصابات.

ولفتت إلى أنها دشنت حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا بكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأهابت الجامعة، بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، تحري الدقة في نشر الأخبار التي تخصها، والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أنباء تثير القلق والفزع لدى الطلاب وأسرهم.