وفاة 6 من موظفي البنك المركزي بفيروس كورونا في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، وفاة 6 من موظفي البنك، مؤخرًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال في تديونة نشرها بصفحته على "إنستغرام"، وفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس "وفقا للمعلومات التي وردت حتى الآن، توفي 6 من زملائي الأعزاء في النظام المصرفي بفيروس كورونا أثناء خدمتهم للناس".
وأضاف عبد الناصر همتي "بمناسبة وفاة هؤلاء الجنود، أتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم الأعزاء والمديرين والزملاء على خدمة الناس في فروع بنوك البلاد".
وتابع: "على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، وخاصة في فروع البنك".
وتفشى فيروس كورونا في إيران نهاية فبراير الماضي، وتسبب في مقتل العشرات، وإصابة المئات الآخرين.
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