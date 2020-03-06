أمن مرتيل يضع حدا لنشاط مروج مخدرات بمحيط إحدى الثانويات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في مرتيل، أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص في حالة تلبس بحيازة أربعة لفافات من مخدر الكوكايين، أمام باب الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، كان يروج المخدرات في محيط الثانوية، إذ بعد انتقال العناصر الأمنية معه إلى منزله، الموجود في حي بنديبان، عثرت بداخله على 22 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و20.5 كيلوغراما من مخدر الكوكايين الخام على شكل لفافات، وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل عليه من ترويج الممنوعات، وثلاثة هواتف محمولة.

وتمت إحالة المعني رفقة المحجوز على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمرتيل من أجل تعميق البحث معه، بعدما تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.