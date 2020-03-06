المحکمة الإبتداٸية بالرباط تصدر أحکامها في حق المتابعین بسبب شغب “الکلاسیکو”

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الیوم الخمیس، أحکامها النهائية في حق 13 شخصا كانوا متابعين في قضية أحداث الشغب، الذي شهدته المباراة المؤجلة عن الجولة 15 بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي.

وحسب مصدر “اليوم 24 ” فقد تم الحكم بالبراءة لفائدة شخص واحد، والحكم بشهر نافذ على شخصين، فيما تراوحت باقي الأحكام بين شهر وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ فی حق باقي المتابعين.

وارتباطا بالموضوع، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين اليوم باستثناء شخصين حتى الأسبوع المقبل لعدم استكمالهما مدة الحبس، والتي حددها القاضي في شهر واحد.



وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة، والمتمثلة في “إهانة موظفين عمومين، وتعريضهم للضرب والجرح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والمساهمة في أعمال العنف أثناء مباراة رياضية في مكان عمومي، وقع خلالها إضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير، وإلقاء مواد صلبة وأحجار ومواد حارقة من شأنها إلحاق ضرر بالغير والمنشآت، والدخول إلى ملعب تجري فيه مباراة بحمل السلاح وأشياء بها أشعة ليزر أو مادة قابلة للاشتعال”.

وعاشت جنبات المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الأربعاء 13 فبراير المنقضي أحداث شغب خطيرة، بين جمهوري الرجاء الرياضي والجيش الملكي، بعد نهاية المقابلة.