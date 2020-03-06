الشوبي عن “كورونا”: لا أخاف الموت.. ويجب على المغاربة هم كذلك البحث عن العلاج – فيديو

قال الفنان محمد الشوبي في تعليقه على وصول فيروس “كورونا” إلى المغرب، إنه ضد التهويل من هذا المرض، ولا يخاف الموت.

وصرح الشوبي لـ”اليوم24″ أنه ضد التهويل، واعتبر ما ينشر عن كورونا مجرد “خزعبلات”، مضيفا أنه يجب التعامل مع الفيروس كباقي الأمراض، التي انتشرت ثم اختفت مثل الطاعون.

وأضاف الشوبي أن المغاربة المختصين وجب عليهم بدورهم البحث عن العلاج في المختبرات، مؤكدا أن الثقة في الله من شأنها جعل التعامل مع كرونا كأي مرض آخر.

وشهد المغرب، إلى حدود الساعة، تسجيل حالتين مؤكدتين مصابتين فيروس كورونا، فيما تم إلغاء تظاهرات مختلفة، منها الفنية، تطبيقا لتحذيرات تجنب التجمعات، التي من شأنها المساهمة في تفشي الوباء.