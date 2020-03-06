مع تزايد انتشاره وارتفاع عدد الوفيات.. موارد مالية في إيطاليا لدعم الأسر المتضررة من “كورونا”

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، تخصيص 7.5 مليار أورو لدعم الأسر والشركات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا التي تعد أكبر بؤرة للوباء في القارة العجوز.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة أقرت تدابير “استثنائية وعاجلة”، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مشيراً إلى أنها أثرت بشكل بالغ على الأسر والشركات بالخصوص، وأضاف أن هذه الموارد المالية ستسمح بتلبية الحاجيات العاجلة للمتضررين، ودعم دخل الأسر والعمال، وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.

وأكد المتحدث أنه “لا ينبغي أن يفقد أي أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا”، لافتاً الانتباه إلى أن حكومته تعمل على إعداد مرسوم جديد يقضي بتسريع إطلاق استثمارات ودعم النمو في إيطاليا.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الخميس، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 148، بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وكانت إيطاليا قد قررت رسميا، أمس الأربعاء، إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد ابتداء من اليوم الخميس، وإلى غاية منتصف مارس الجاري من أجل مواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقد تشهد الساعات المقبلة وضع بلدة شمال ميلانو تحت الحجر الصحي حيث تتزايد أعداد المصابين فيها بشكل سريع بينما تتزايد المخاوف على المستوى الوطني.

يذكر أن إيطاليا تحولت إلى جانب كوريا الجنوبية وإيران إلى مراكز لتفشي الإصابة بالفيروس خارج الصين، في وقت تقترب فيه منظمة الصحة العالمية من إعلان حالة الوباء على المستوى العالمي بعدما ظهرت حالات الإصابة بالفيروس في 81 دولة.

