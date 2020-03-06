معبر الكركارات..بتعاون مع الـ DSTالدرك والجمارك يُحبطان محاولة تهريب 7 أطنان من الحشيش

قادت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك العاملين بمعبر الكركارات جنوب مدينة الداخلة، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST التي وفرت معطيات دقيقة إلى إحباط محاولة تهريب شحنات كبيرة من الحشيش تزن سبعة أطنان كانت على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف سائق الشاحنة وفتح بحث قضائي في مواجهته من طرف المصلحة الأمنية المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأفاد المصدر ذاته أنه تم إخضاع الشاحنة المذكورة لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، إذ تم العثور داخلها على سبعة أطنان من مخدر الشيرا ملفوفة داخل مواد وبضائع معدة للتصدير نحو إحدى الدول الإفريقية.