آخر تطورات انتشار "كورونا" في العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد التحوّل الذي آلت إليه البلاد وتفشي إصابات فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطة الفلسطينية بدء العمل بحالة طوارئ تشمل المرافق العامة،وأهمها إغلاق كنيسة المهد وتجهيز المراكز الصحيّة، موازاة لإعلان وزارة الصحّة الإسرائيلية إصابة المريض السابع عشر بالفيروس الآخذ بالانتشار عالميًا.

بريطانيا أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة المتحدة اليوم، الخميس، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لدى شخص مسن كان مريضا وأصيب بالعدوى داخل البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية لـ"فرانس برس" إن "مريضا تبين انه يحمل (فيروس) كوفيد-19 توفي للأسف".

وأوضح أن المريض نقل إلى مستشفى في ريدينغ جنوب إنجلترا و"كان مسنا يعاني مشاكل صحية".

وأضاف: "نعتقد أنه التقط الفيروس في المملكة المتحدة ونحاول تحديد الأشخاص الذين احتك بهم".

وأعلنت بريطانيا اليوم أن 115 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

إصابة 16 فرداً من عائلة واحدة في الجزائر بفيروس كورونا

أصيب 16 فرداً من عائلة جزئرية واحدة في ولاية البليدة، قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا المستجد بعد تواصلهم مع جزائريين يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم، الخميس.

وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، ليتبيّن أنّها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاماً وابنته، يقيمان في فرنسا ولم يدرجا بين الإصابات البالغة 16. وزار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة، جنوبي العاصمة، بين 14 و21 شباط/ فبراير، حسب وزارة الصحة.

تأجيل ماراثون باريس ستة أشهر بسبب فيروس كورونا

تأجل ماراثون باريس المقرر في 5 نيسان/ أبريل المقبل، بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان منظم السباق "أسو" حصلت عليه وكالة "فرانس برس".

وكان نصف ماراثون باريس قد تم تأجيله السبت الماضي عشية انطلاقه إلى السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل.

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ولن يقام السباق البالغ طوله 42,195 كلم في مناطق رمزية من العاصمة (انطلاق من جادة شانزيليزيه، أوبرا، باستيّ، بوا دو فنسان، نوتردام، برج ايفل، بوا دو بولوني)، في موعده الاعتيادي في فصل الربيع بل بعد ستة أشهر.

وجاء في البيان "في ما يتعلق بماراثون شنايدر الكتريك ماراتون باريس، ولتفادي أي إلغاء متأخر يعاقب المتنافسين، قررنا باتفاق متبادل مع بلدية باريس إرجاء ماراتون شنايدر الكتريك في باريس حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر".

وانضم ماراثون باريس، أحد أبرز الأحداث الرياضية السنوية في العاصمة الفرنسية، إلى عدة أحداث تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما تأثرت فرنسا بـ423 إصابة و7 وفيات منذ كانون الثاني/ يناير.

وأوصت الحكومة يوم السبت الماضي، إلغاء الأحداث لأكثر من خمسة آلاف شخص في أماكن مغلقة أو تجمعات في أماكن مفتوحة حيث هناك اختلاط لسكان قادمين من مناطق ينتشر فيها الفيروس.

في إيطاليا التي توفي فيها 41 شخصا بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلنت خطة بكلفة 7.5 مليارات يورو لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية.

أسفت منظمة الصحة العالمية لكون "قائمة طويلة" من الدول لا تبذل ما يكفي من الجهد لمكافحة فيروس كورنا المستجد.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نحن قلقون لكون عدة دول، لا يتطابق مستوى التزامها السياسي وأفعالها مع مستوى التهديد الذي نواجهه".

فيروس كورونا يحرم 290 مليون طالب بالعالم من الدراسة

أعلنت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم" (يونسكو)، اليوم الخميس، توقف أكثر من 290 مليون طالب حول العالم عن الدراسة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، موضحة أن نطاق وسرعة الاضطراب التعليمي الحالي على مستوى العالم لا مثيل لهما وقد يعرض حق التعليم للخطر إذا طال أمده.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي، في بيان: "صحيح أن الإغلاق المؤقت للمدارس سواء لأسباب مرتبطة بالصحة أو أزمات أخرى ليس بالأمر الجديد، إلا أن نطاق وسرعة الاضطراب التعليمي الحالي على مستوى العالم لا مثيل لهما، وقد يعرض حق التعليم للخطر إذا طال أمده".

وحتى اليوم، وصل عدد الدول المتضررة من فيروس كورونا إلى 85، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.