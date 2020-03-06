شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قذائف حوثية جديدة على المناطق السكنية والان مع التفاصيل

8 قذائف حوثية جديدة على المناطق السكنية الخميس 5 مارس 2020 أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، ثلاث قذائف على حي كمران في مدينة الحديدة، وخمس قذائف مدفعية علي مديرية الدريهمي، ووجهت الإرهابية قذائفها نحو مساكن ومزارع المواطنين.

وأكدت المصدر الميدانية بالقوات المشتركة، أن مليشيات الحوثي استمرت في خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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