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عاجل.. قوات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثي الخميس 5 مارس 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تمركزات مليشيا الحوثي، المدعومة إيرانيا، بمناطق متفرقة في محافظات مأرب وحجة وصنعاء.

واستهدفت الضربات مديرية مجزر في مأرب، ومديرية نهم بمحافظة صنعاء، بالإضافة إلى قصف مواقع حوثية في مديريتي حرض والمزرق بحجة.

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