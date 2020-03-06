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واشنطن تدعو لمحاسبة إيران لتراجعها عن التزاماتها النووية

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية، مؤكدًا أن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية، يعد انتهاكا واضحا لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمقر الخارجية الأمريكية “إن على كل الدول محاسبة إيران بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي التي شكلت الأساس لسبل السيطرة على الأسلحة النووية على مستوى العالم منذ الحرب الباردة “.

وأكد أنه على النظام الإيراني التعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والامتثال تماماً للالتزامات الواردة في اتفاقات الضمانات للوكالة.

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