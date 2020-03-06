خلية الاعلام الامني تعلن احباط اطلاق اربعة صواريخ في بغداد 'صور'

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن احباط اطلاق اربعة صواريخ في بغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخا نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة وسقط في منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون ، دون خسائر تذكر".
واضافت ان "قواتنا الامنية استطاعت ايضا من ابطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق".
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