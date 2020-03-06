خبير عسكري يكشف بوادر هزيمة المشروع التركي بليبيا

بيّن الخبير العسكري المقدم جبريل محمد أن "المشروع التركي" في ليبيا يواجه انكماشا وبوادر هزيمة محققة، لما يحققه من تراجع على جبهتي طرابلس وإدلب السورية.

واعتبر جبريل، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الجيش التركي تورط في مواجهات غير مبررة خارج حدوده الإقليمية بسبب طموح الرئيس رجب أردوغان، الأمر الذي قد يستنزف قوته لمدة نصف عقد.



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وأكد أن الجيش الوطني الليبي لديه القدرة على الدخول في معركة طويلة ينتصر في نهايتها على الإرهاب.

وأوضح أن الجيش الليبي يملك الطاقة القتالية من أجل الصمود والتقدم في الجبهات كلها، في المنطقة الغربية والوسطى والدخول للعاصمة وحتى مصراتة، رغم الغطاء الجوي الذي توفره تركيا لمرتزقتها.

ولفت إلى أن الخسائر الفادحة التي تلقتاها أنقرة في ليبيا وسوريا جعلتها في حالة تخبط، حيث خسرت في فبراير/شباط الماضي ما يقارب 89 جنديا على الجبهتين.

وكان الجيش الليبي أطلق عملية طوفان الكرامة لتحرير المنطقتين الغربية والوسطى في 4 أبريل/نيسان من العام الماضي، نتج عنها استعادت السيطرة على أغلب المنطقة الغربية بكامل مرافقها العسكرية والمدنية ودخوله لبعض أحياء العاصمة الليبية طرابلس وتحرير مدينة سرت.