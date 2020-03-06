"الفجر العظيم" ابتكار فلسطيني جديد للمقاومة السلمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس عام 1967 وهي تحاول بكل السبل تفريغها من سكانها وتحويلها إلى مدينة يهوديّة المعالم والسكان، والعبث في ديموغرافيا المدينة.
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لكن خلال هذه العقود، ابتكر الفلسطينيون شتى أساليب المقاومة الشعبية السلمية للحفاظ على المدينة ومقدساتها من خطر التهويد والاعتداءات الإسرائيلية ومحاولتها بسط السيطرة على المقدسات الإسلامية والتاريخية.
آخر هذه الأساليب، تلبية آلاف المصلين نساء ورجالا، صغارا وكبارا، لنداء صلاة الفجر بالمسجد الأقصى، في حملة أطلق عليها " الفجر العظيم" التي كانت بدايتها من الحرم الإبراهيمي في الخليل، وسرعان ما انتشرت إلى كل مساجد المدن والقرى الفلسطينية
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