شكرا لقرائتكم الملك سلمان يعين محمد التويجري مستشارا بالديوان الملكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، محمد بن مزيد التويجري من منصب وزير الاقتصاد والتخطيط وعينه مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير. كما كلف الملك سلمان، بأمر ملكي وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية.

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