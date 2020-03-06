قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إهداء سيارة ميكروباص إلى الاستاذة رانيا محمد سائقة الميكروباص. وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، إنها تلقت توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لتوفير سيارة ميكروباص لسيدة تدعى رانيا محمد تعمل سائقة ميكروباص . Advertisements وأضافت جامع، أن الرئيس السيسي أستجاب للسيدة ووجه بتوفير ميكروباص لرانيا محمد التي ظهرت فى تقرير أذاعه برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية. وقالت، إنه سيتم توفير الميكروباص من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وسيكون ملكا لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتلقى توجيهات عاجلة من رئيس الجمهورية بشأن «سائقة الميكروباص» رانيا محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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