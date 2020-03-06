ترميم أيقونة مارونية لبنانية في " Petit Palais" في باريس

لأول مرة، تم اكتشاف اقدم أيقونة مارونية في ​​لبنان​​ والذي يعود تاريخها إلى العام 1523، ما جعل منها فريدة من نوعها حيث يبدو أن هذا الفن قد توقف بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر. وهذه الأيقونة موجدة حاليا في متحف "Petit Palais" في ​​باريس​ وستبقى​ حتى الـ29 من آذار الحالي.

وفي التفاصيل، قدمت ​​البطريركية المارونية​​ في لبنان في العام 2018، على سبيل الاعارة اللوحة المارونية، والتي كانت بحاجة لترميم، لمعرض "المسيحيين الشرقيين" في باريس ولكن هذا المعرض لم يكن على علم بأن هذه اللوحة ستتحول إلى أيقونة.

فبعد الكشف عليها من خلال الأشعة فوق البنفسجية، استطاع الأب جوزيف مكرزل بمساعدة الخبيرة في الترميم روزاريا موتا، فك رموز النقش المحيط باللوحة واكتشاف رقم "1523". لم يتم اكتشاف أي لوحة أو أيقونة في لبنان تعود لهذا التاريخ حتى الآن، حيث توقف هذا الفن بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر، أثناء احتلال المماليك في مصر، التي حل محلها العثمانيون من عام 1516. تُظهر هذه اللوحة تقليد ما يعود للفترة المارونية المستأنفة في لبنان، رغم أنها بقيت وفية للعادات البيزنطية من العصور الوسطى، حيث ان الكاثوليك ​​الموارنة​​ لم يبدأوا بتغيير فنهم إلى النمط الغربي قبل نهاية العام 1583.