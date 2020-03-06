سليم عون: يبقى قرار القاضي إبراهيم أقل قساوة من حرمان المودعين من أموالهم

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يبقى قرار القاضي ​علي إبراهيم​ بحق المصارف أقل قساوة بكثير مما تسببت به من حرمان المودعين من أموالهم، ومن تضييق الخناق على لبنان في عز أزمته ببيعها سندات اليوروبوند لجهات خارجية".

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