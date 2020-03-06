درغام: قد نكون أمام عجز الدولة من دفع معاشات موظفي الدولة بعد نيسان

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام، أن التيار الوطني الحر "لا يتمسّك بأي قاضٍ وبأي موقع في القضاء، واي قرار يؤخذ يجب ان يحيّيد أموال المودعين اللبنانيين"، مؤكداً أنه "كان على الحكومة الماضية ان تضع خطّة للدفع، نحن امام استحقاق كبير وهام، فقد نكون امام عجز الدولة من دفع معاشات الجيش والدولة بعد شهر نيسان".
وأكد درغام في مقابلة تلفزيونية أن "انجاز النفط هو للشعب اللبناني والشعب اللبناني باق وهو الذي سيأخذ ثروات هذا النفط"، مؤكداً أن "وزراء التيار الوطني يعملون ولهذا يتم انتقادهم، فنحن عملنا خطة للكهرباء وافق عليها البنك الدولي"، داعياً الفرقاء إلى وضع خطة والتيار الوطني الحر سيمشي بتلك الخطة".
وأكد أن النائب السابق وليد جنبلاط "يملك اسهم في شركة نفطية حوالي 45 % وهو مستفيد من عدم اقرار خطة الكهرباء"، مشيراً إلى أن "تفاهمنا مع القوات اليوم يمرّ بمرحلة دقيقة ونتمنى ان تعود الامور كما كانت". مشدداً على أن "مطالب الناس في الشارع هي مطالبنا".
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