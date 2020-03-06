درغام: قد نكون أمام عجز الدولة من دفع معاشات موظفي الدولة بعد نيسان

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​، أن ​التيار الوطني الحر​ "لا يتمسّك بأي قاضٍ وبأي موقع في ​القضاء​، واي قرار يؤخذ يجب ان يحيّيد أموال المودعين اللبنانيين"، مؤكداً أنه "كان على ​الحكومة​ الماضية ان تضع خطّة للدفع، نحن امام استحقاق كبير وهام، فقد نكون امام عجز الدولة من دفع معاشات الجيش والدولة بعد شهر نيسان".

وأكد درغام في مقابلة تلفزيونية أن "انجاز ​النفط​ هو للشعب اللبناني و​الشعب اللبناني​ باق وهو الذي سيأخذ ثروات هذا النفط"، مؤكداً أن "وزراء التيار الوطني يعملون ولهذا يتم انتقادهم، فنحن عملنا خطة للكهرباء وافق عليها ​البنك الدولي​"، داعياً الفرقاء إلى وضع خطة والتيار الوطني الحر سيمشي بتلك الخطة".

وأكد أن النائب السابق ​وليد جنبلاط​ "يملك اسهم في ​شركة نفطية​ حوالي 45 % وهو مستفيد من عدم اقرار خطة ​الكهرباء​"، مشيراً إلى أن "تفاهمنا مع القوات اليوم يمرّ بمرحلة دقيقة ونتمنى ان تعود الامور كما كانت". مشدداً على أن "مطالب الناس في الشارع هي مطالبنا".