أقدم عناصر ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ على فتح الطريق في محلة مفرق ​العباسية​ شمال صور، وعادت الأمور الى طبيعتها وسط انتشار مكثف الحيش والقوى الأمنية في المكان.

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كانت هذه تفاصيل خبر القوى الامنية اعادت فتح طريق قطعها محتجون عند مفرق العباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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