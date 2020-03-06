النشرة: إندلاع حريق داخل منزل في حي الكنان في صيدا القديمة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا ان حريقا اندلع داخل منزل في حي الكنان في صيدا القديمة حيث عمل متطوعو فوج اطفاء بلدية صيدا على إخماد النيران.
وقد حضر الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعملوا على اسعاف صاحب المنزل ميدانياً بعد اصابته بحالة إختناق.
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