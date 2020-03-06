النشرة: إندلاع حريق داخل منزل في حي الكنان في صيدا القديمة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان حريقا اندلع داخل منزل في حي الكنان في ​صيدا القديمة​ حيث عمل متطوعو فوج اطفاء ​بلدية صيدا​ على إخماد النيران.

وقد حضر الى المكان عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعملوا على اسعاف صاحب المنزل ميدانياً بعد اصابته بحالة إختناق.

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