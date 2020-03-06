سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "‏لماذا إستهداف النظام المصرفي الذي يشكل إحدى ركائز ​الإقتصاد​ والذي يستوعب ما يزيد على 20 الف موظف فضلا عن مئات الآلاف من حسابات المودعين؟ ماذا يعني ضرب هذه الركيزة فيما ​الدولة​ تحتضر والمشاريع المشبوهة تطل برأسها من جديد؟ إلى أين تأخذون ​لبنان​؟ مع إحترامنا للقضاء لكن الأمر مريب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابو الحسن: لماذا استهداف القطاع المصرفي و إلى أين تأخذون لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.