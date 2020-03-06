طقس يوم غد غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر بمنخفض جوي صباح يوم غد الجمعة مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر ويستمر حتى صباح يوم السبت حيث يستقر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ وحاد ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة قبل الظهر تشتد اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح لحدود الـ50 كلم/س وتتساقط ​الثلوج​ فتلامس ليلا 1600 متر وما فوق.

السبت: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية وبعض الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً خلال ​النهار​. يتكون الجليد خلال الليل على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو 1600 متر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.