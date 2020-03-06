وزير الخارجية المصري: ملتزمون بمواصلة الجهد لتعزيز العمل الإفريقي المشترك

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، عن "عقد الوزير سامح شكري لقاء مع سفراء الدول الأفريقية في القاهرة لإطلاعهم على تطورات ملف أزمة سد النهضة، وما بذلته مصر في هذا الصدد من جهود جادة وصادقة نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح القوى الثلاثة".
وأكد شكري "التزام مصر الكامل بمواصلة جهدها لتعزيز العمل الإفريقي المشترك، الغير مقتصر على فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، حيث ستستمر في دعم الجهود المشتركة لدول القارة لتحقيق كافة تطلعاتها، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مختلف الأجهزة والآليات التابعة للاتحاد الإفريقي".
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