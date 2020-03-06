صحيفة اثيوبية: إستدعاء سفراء 8 دول بينها مصر والسودان دون أسباب واضحة

أفادت صحيفة إثيوبية، عن أن الحكومة الإثيوبية استدعت 8 من كبار سفرائها في الخارج، أبرزهم سفيرتها لدى مصر دينا مفتي، ولدى ​الخرطوم​ شيفيرو جارسو.

وذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أن "قائمة السفراء المستدعين تضم أيضا السفراء جيروم أبي ب​بلجيكا​، وفيشا شويل ب​المملكة المتحدة​، ويشى تميرات ب​المغرب​، وأمين عبد القادر ب​الجزائر​، وتيرفو كيدان ب​أستراليا​، وأسفو دينجامو بكوبا".

واعتبرت الصحيفة أن استدعاء جميع هؤلاء السفراء "أمر غريب وغير مبرر" خاصة في حالتي السفيرين لدى ​بروكسل​ ولندن، واللذين يعتبران من أقدم السفراء الإثيوبيين في الخارج حاليا، لكنه "ربما جاء على خلفية الخلافات التي تحيط ببناء سد النهضة".