أفادت صحيفة إثيوبية، عن أن الحكومة الإثيوبية استدعت 8 من كبار سفرائها في الخارج، أبرزهم سفيرتها لدى مصر دينا مفتي، ولدى الخرطوم شيفيرو جارسو.
وذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أن "قائمة السفراء المستدعين تضم أيضا السفراء جيروم أبي ببلجيكا، وفيشا شويل بالمملكة المتحدة، ويشى تميرات بالمغرب، وأمين عبد القادر بالجزائر، وتيرفو كيدان بأستراليا، وأسفو دينجامو بكوبا".
واعتبرت الصحيفة أن استدعاء جميع هؤلاء السفراء "أمر غريب وغير مبرر" خاصة في حالتي السفيرين لدى بروكسل ولندن، واللذين يعتبران من أقدم السفراء الإثيوبيين في الخارج حاليا، لكنه "ربما جاء على خلفية الخلافات التي تحيط ببناء سد النهضة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة اثيوبية: إستدعاء سفراء 8 دول بينها مصر والسودان دون أسباب واضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.