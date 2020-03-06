الملك سلمان يعفي وزير الاقتصاد من منصبه ويعينه مستشارا بالديوان الملكي

أفادت وكالة الأنباء ​السعودية​، أن الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قراراً ملكياً يعفي فيه محمد التويجري من منصب وزير ​الاقتصاد​ والتخطيط ويعينه مستشارا في ​الديوان​ الملكي، ويكلف ​وزير المالية​ ​محمد الجدعان​ بمهام وزير الاقتصاد والتخطيط.

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